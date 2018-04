EVP-Fraktionschef Weber hat die gute Atmosphäre beim Gespräch von Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump hervorgehoben.

Allerdings komme es am Schluss auf die Entscheidungen an, sagte der Europaparlamentarier im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Gespräch war gestern Abend ohne Ergebnisse in Streitfragen zu Ende gegangen. Weber betonte, Trump sei weiterhin ein Partner. Man vertrete in weiten Bereichen gemeinsame Wertvorstellungen und Ideen. Mit Blick auf die ab 1. Mai drohenden Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU sagte der CSU-Politiker, die Gespräche seien geführt, die Fakten lägen auf dem Tisch. Jetzt müsse Trump entscheiden. Weber führte aus, die USA sollten jedoch wissen, dass die EU zu Gegenmaßnahmen bereit sei. Die Liste, die dazu in Brüssel erarbeitet worden sei, sei verhältnismäßig. - Die EU erwägt als Antwort Zölle auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder und Jeans.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.