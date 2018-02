Bundeskanzlerin Merkel hat den zwischen Union und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag als Basis für eine stabile Regierung bezeichnet.

Man habe sich auf ein gutes Maßnahmenpaket geeinigt, sagte die CDU-Vorsitzende in Berlin. CSU-Chef Seehofer betonte, er sei sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der SPD-Vorsitzende Schulz erklärte, die Verhandlungen seien die kürzesten gewesen, die es in der Bundesrepublik bisher gegeben habe. Es sei darum gegangen, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern. Das Vertragswerk trage zu einem großen Teil eine sozialdemokratische Handschrift.



Schulz will Medienberichten zufolge Außenminister werden und den SPD-Parteivorsitz abgeben. Das Amt solle Fraktionschefin Nahles übernehmen. Die SPD soll insgesamt sechs Ressorts erhalten. Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz könnte Finanzminister und auch Vizekanzler werden. Die CDU übernimmt fünf Ressorts sowie das Kanzleramt. Der bisherige Kanzleramtschef Altmaier soll Wirtschaftsminister werden, Verteidigungsministerin von der Leyen ihr Amt behalten. Der bisherige Innenminister de Maizière wird dem künftigen Kabinett nicht mehr angehören. CSU-Chef Seehofer will als Innenminister nach Berlin wechseln. Seine Partei erhält zwei weitere Ressorts.



Politiker der Europäischen Union begrüßten die Einigung zwischen Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag. EU-Wirtschaftskommissar Moscovici hob auf Twitter den Verhandlungserfolg der Sozialdemokraten hervor. Lob äußerte auch der Kabinettschef von Kommissionspräsident Juncker, Selmayr. Er sprach von einem gelungenen Vertragswerk mit einem starken Europakapitel.



