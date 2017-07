Die Frau, fast möchte man sagen: das Mädchen auf dem Bild hat gerötete Augen. Als wäre die Nacht davor lang gewesen. Sehr lang. Hat es vielleicht Tränen gegeben? Was auf jeden Fall feststeht: die Gemalte schöpft aus dem Vollen. Sie packt das Leben Tag für Tag bei den Hörnern, sie nimmt mit, was mitzunehmen ist – und dann sitzt sie der Malerin eben nach schlafloser Nacht gegenüber, so müde und abgekämpft, zugleich aber unheimlich jung und vor Hoffnung geradezu blassblau schimmernd. Das Merkel-Porträt der amerikanischen Malerin Elizabeth Peyton lässt viele und durchaus gewagte Interpretationen zu. Da sind ganz viele Merkels auf einen Streich: Merkel, die Übernächtigte, Merkel, die Schelmische, Merkel, die Mädchenhafte.

Die Kanzlerin: ein internationaler Celebrity

Nun erscheint das Bild eben nicht irgendwo im Mittelteil eines auflagenmäßig unauffälligen Magazins für Kunst – die Kanzlerin ist das kommende Covergirl auf der amerikanischen "Vogue". Was schlichtweg bedeutet, dass die zu Unrecht als spröde verschriene Angela Merkel nun also tatsächlich als internationaler Celebrity wahrgenommen wird, ja, als popkulturelles Phänomen. Malerin Elizabeth Peyton hat zweifelsohne einen prädestinierten Blick auf das Merkel-Prinzip, verfügt sie doch nicht nur über die US-amerikanische Außensicht, sondern zugleich als ehemalige Professorin an der Düsseldorfer Kunstakademie auch über eine Binnenperspektive.

Die Politikerin Merkel als harmloses Mädchen

Merkels Gesicht, so die Aussage der Künstlerin, habe sich in den letzten Monaten sehr verändert, es zeige "Schmerz und Hoffnung". Aber wird man dadurch wirklich um Jahrzehnte jünger? Natürlich, man sollte keinen knochentrockenen Naturalismus verlangen, und doch bleibt nach der intensiven Betrachtung der Malerei das Gefühl, dass sie Angela Merkel nicht ganz gerecht wird. Das Problematische an dem Bild ist nicht die Verjüngung der Kanzlerin, sondern vielmehr, dass ihm vermeintlich negative Nuancen fehlen, die Angela Merkel aber nun mal positiv ausmachen, weil sie ihr Ecken und Kanten verleihen. Beispielsweise die oftmals schlecht gelaunt wirkende Mundstellung, beispielsweise das Gefühl, dass man sich mit dieser Expertin der Macht schlichtweg niemals anlegen sollte. So zeigt die Malerin Peyton die Politikerin Merkel letztlich als harmloses Mädchen. Doch sind die Zeiten, als die heutige Bundeskanzlerin ein Mädchen von irgendwem war, zum Glück schon seit vielen Jahrzehnten vorbei.