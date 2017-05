Merkel- statt Schulz-Effekt? Die Signale der Landtagswahlen

"Bitter", "traurig", "enttäuschend" – nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeigt sich die SPD betroffen. Zugleich ist die Partei bemüht, den Wahlausgang als Ergebnis einer landesspezifischen Gemengelage zu erklären. Steht doch in Nordrhein-Westfalen bereits der nächste Urnengang im Super-Wahljahr an.

Diskussionsleitung: Moritz Küpper