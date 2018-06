Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Herausforderungen der internationalen Politik von den europäischen Ländern mehr Zusammenhalt gefordert.

Wenn Europa ein globaler Akteur sein wolle, dann müsse es sich auch so verhalten. Das erfordere Mühe, Mut und Entschlossenheit, und es koste auch Geld.



Die Kanzlerin forderte erneut eine Reform der EU-Flüchtlingspolitik und einen Umbau der europäischen Institutionen, etwa durch die Schaffung eines europäischen Währungsfonds. Zudem plädierte sie für einen europäischen Sicherheitsrat zur Stärkung der gemeinsamen Außenpolitik.



Es ist das zweite Mal in dieser Woche, dass Merkel ihre Vorstellungen zur Zukunft der EU umreißt. Erst am vergangenen Sonntag hatte sie dazu ein Zeitungsinterview gegeben. Kritiker werfen ihr vor, mit ihren Vorschlägen hinter dem zurück zu bleiben, was der französische Präsident Macron bereits vor Monaten in die Debatte eingebracht hat.



Bei der Klausur der EVP-Fraktion werden heute der österreichische Bundeskanzler Kurz und EU-Haushaltskommissar Oettinger erwartet.

