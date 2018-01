Anlässlich der Feierlichkeiten zum 55. Jahrestag des Elysée-Vertrags haben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron ihre Absicht bekräftigt, die Europäische Union weiter zu reformieren.

Frankreich brauche Deutschland, um Europa zu ändern, sagte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris. Wichtig seien die identischen Ziele der beiden Länder, und nicht so sehr die einzelnen Instrumente, mit denen sie erreicht werden könnten. Merkel betonte, für das Agieren in Europa sei es wichtig, eine stabile Regierung in Deutschland zu haben. Bis zum März wolle man Vorstellungen zur Stärkung der EU vorlegen. Die Kanzlerin erklärte weiter, die Euro-Zone müsse Avantgarde sein, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit gehe. Sie verwies in diesem Zusammenhang auf die Bankenunion, die ein Schritt sei, um die gemeinsame Währung zu stabilisieren.

