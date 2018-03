Bundeskanzlerin Merkel hat sich entschlossen gezeigt, mit Frankreich zusammen die Reform der Europäischen Union voranzutreiben. Die CDU-Vorsitzende sagte bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron in Paris, man wolle jetzt gemeinsame Wege finden. Bis Juni sollten Ergebnisse erzielt werden.

Zugleich deutete Merkel an, dass es nicht zu jedem Reformvorschlag Macrons Einvernehmen gebe. Dennoch betonte sie, ein abgestimmtes Vorgehen sei "notwendiger denn je, denn Europa muss geschlossen agieren in einer geopolitischen Situation, in der der Multilateralismus unter Druck steht." Macron verwies auf einen wachsenden Populismus in Europa, wie er zuletzt bei der Wahl in Italien zu sehen gewesen sei, und auf die Euroskepsis, die durch den britischen Ausstieg der Union besonders deutlich geworden sei.



Macron hatte seine Vorschlage für eine Reform der EU bereits im September vorgestellt und Europa als langsam, schwach und wirkungslos bezeichnet. Er schlug ein gemeinsames Budget für die Länder der Eurozone vor, um so Investitionen in europäische Projekte zu ermöglichen und die Eurozone im Fall einer wirtschaftlichen Krise zu stabilisieren.



Die Bundeskanzlerin äußerte sich zugleich zur Krise zwischen Großbritannien und Russland nach dem Gift-Anschlag. Sie sprach von einer schwierigen Situation und kündigte an, sie werde mit Macron beraten, welches die richtige Reaktion sei.



