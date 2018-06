Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer haben ihr Krisentreffen zur Entschärfung des Asylstreits nach zweieinhalb Stunden beendet. Ob es bei den Beratungen zu einer Annäherung kam, ist offen. Beide Seiten hatten Stillschweigen vereinbart.

Wann die Vorsitzenden von CDU und CSU erneut zusammen kommen, ist unklar. Auch die Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, Bouffier und Söder, hatten an der Unterredung teilgenommen. Streitpunkt ist die Forderung der CSU, Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, an der Grenze abzuweisen. Regierungschefin Merkel lehnt ein einseitiges Vorgehen Deutschlands ab und befürwortet eine europäische Lösung.



Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollen heute auf einer Konferenz in Berlin nach Lösungen im Streit um die Flüchtlingspolitik suchen. Am Nachmittag nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel daran teil.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.