Bundeskanzlerin Merkel hat nach dpa-Informationen im Streit mit Innenminister Seehofer über die Asylpolitik einen Kompromissvorschlag gemacht. Die Deutsche Presse-Agentur meldet, im Rahmen einer europäischen Lösung sollten bilaterale Vereinbarungen mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern geschlossen werden, also etwa mit Italien.

Dies könnte dann eine juristisch wasserdichte Rückweisung von solchen Migranten an der deutschen Grenze ermöglichen, die schon in anderen EU-Ländern Asylverfahren durchlaufen hätten. Weiter heißt es bei dpa, eine Entscheidung in dem Streit um die Flüchtlingspolitik habe es noch nicht gegeben. Die CSU hat bislang gefordert, Flüchtlinge, die bereits in anderen Staaten registriert sind, an der deutschen Grenze abzuweisen.



Merkel und Seehofer hatten nach gut zweieinhalb Stunden am späten Abend ihr Krisentreffen beendet. Beide hatten Stillschweigen vereinbart. Auch die Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, Bouffier und Söder, hatten an der Unterredung teilgenommen. - Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollen heute auf einer Konferenz in Berlin nach Lösungen im Streit um die Flüchtlingspolitik suchen. Am Nachmittag nimmt auch Bundeskanzlerin Merkel daran teil.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.