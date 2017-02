Gerade einmal zwei Wochen residiert Donald J. Trump im Weißen Haus, aber selbst das wirkt bereits viel zu lange. Noch nie hat es ein US-Präsident geschafft, so viele Menschen nicht nur daheim, sondern quer über den Globus von seiner Ungeeignetheit für das wichtigste Amt der Welt blitzschnell zu überzeugen.

Ein wenig erinnert das Weiße Haus unter Trump – mit einem Präsidenten, der sich einbunkert und jeden Kritiker lauthals beschimpft - schon an die letzten Tage von Richard Nixon, dem einzigen Präsidenten, der den Amtssitz in Schimpf und Schande verlassen musste. Watergate-Schurke Nixon war damals oft betrunken. Trump trinkt nie, aber er berauscht sich an sich selbst. Nixon konnte die Welt nicht mehr ändern. Aber Trump kann das noch, und er verschwendet keine Minute, kein Dekret, um seine radikale Agenda voranzutreiben.

Trump ist im Machtrausch seit der Wahl vielleicht noch gemeiner, brutaler, unbarmherziger geworden, in Tat und Tweet. Das Problem ist ganz offensichtlich sein Charakter und sein Temperament, nicht allein die mangelnde Vorbereitung. Let Trump be Trump, sagten seine Berater im Wahlkampf – so wird es leider wohl vier Jahre bleiben.

Soll man mit so einem Präsidenten überhaupt reden?

Damit stellt sich aber auch eine Frage, die bei jedem seiner Vorgänger unvorstellbar schien: Soll man mit so einem Präsidenten überhaupt reden – mit ihm verhandeln, ihn umwerben, ihn auf seine Seite zu ziehen versuchen?

Die Opposition in den USA scheint zunehmend der Ansicht zu sein, dies sei weder möglich noch nötig. Sie hoffen durch Totalblockade und Kooperationsverweigerung darauf, dem Trump-Alptraum spätestens nach vier Jahren endgültig ein Ende bereiten zu können – und so zu zeigen, dass die amerikanischen Reinigungskräfte noch funktionieren.

Außenminister Sigmar Gabriel hat diese Frage zunächst anders beantwortet. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington war er gerade mächtig stolz darauf, nicht nur den neuen Außenminister Rex Tillerson – vorher Chef des Ölgiganten Exxon – treffen zu dürfen, sondern auch Trumps frommen Vize Michael Pence. Mit Tillerson tauschte Gabriel diplomatische Nettigkeiten aus – Pence bezirzte er gar mit dem Hinweis, sie seien beide als frischgebackene Außenminister ja die "New Kids on the block."

In normalen transatlantischen Zeiten wäre so ein Auftreten völlig normal, ja richtig gewesen. Aber sind dies noch normale Zeiten? Die Frage wird sich weit drängender bald für Angela Merkel stellen. Bislang ist von Plänen für eine US-Reise der Kanzlerin nichts bekannt, schon an sich ein höchst unfreundlicher Akt.

Doch spätestens beim G20 Treffen im Juli in Hamburg wird Merkel - für Trumps Vorgänger Barack Obama die wohl wichtigste Ansprechpartnerin des Planeten – persönlich auf den neuen Präsidenten treffen.

Rückgrat statt transatlantischer Geschmeidigkeit

Sie muss überlegen, wie sehr sie sich dann verbiegen will. Direkt nach der Wahl konnte man noch glauben, Merkel könne Trump besser als jede andere beeinflussen, weil er durch deren Macht beeindruckt und geschmeichelt wäre. Mittlerweile muss man aber zunehmend zweifeln, ob irgendjemand ihn beeinflussen kann - siehe oben.

Gewiss, Merkel wird Trump diplomatisch begegnen, sie hat ja Erfahrung im Umgang mit schwierigen Männern. Doch so groß scheint dessen Verachtung für Leute und Länder, die ihm nicht unterwürfig gegenüber treten, so radikal wirkt seine Vision von "America First", dass man vielleicht einen anderen Weg gehen muss.

Nämlich keinen Zweifel zu lassen, dass die USA sich unter Trump – ganz gleich wie mächtig das Land bleibt – vor allem selbst isolieren. Und dass Deutschland und Europa sich auf eigene Stärke und mehr Einigkeit konzentrieren werden. Widerstand statt Anpassung, wäre dann die Devise, Rückgrat statt transatlantischer Geschmeidigkeit.

Das wäre auch ein Reinigungsprozess, kein rein amerikanischer, sondern ein globaler. Diese Reinigungsprozesse sind nie schön oder angenehm – aber sie sind manchmal schlicht notwendig.