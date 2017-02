Der Satz sei ihr damals wie "eine Trivialität aus deutscher Perspektive" vorgekommen, sagte Merkel als Zeugin im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Sie habe weder gewusst noch wissen können, was in dem Bereich - also dem Ausspähen durch den Geheimdienst NSA - in Deutschland gemacht worden sei. Sie habe sich auch nicht damit beschäftigt, betonte die Kanzlerin.

"Aus den Medien von NSA-Ausspähungen erfahren"

Es gelte immer aufs Neue, die richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden. Dies sei bereits ihre Haltung gewesen, als sie im Juni 2013 aus den Medien erfahren habe, dass die US-amerikanische National Security Agency Datensammlungsprogramme unterhalte.

Die Datenspionage der NSA war damals durch Enthüllungen des Ex-NSA-Mitarbeiters Edward Snowden bekannt geworden. Später kam zudem heraus, dass auch der Bundesnachrichtendienst (BND) in großem Umfang Daten in Partnerstaaten ausspähte. Der Ausschuss versucht seit fast drei Jahren, den Datenausspähungen der NSA und des BND auf den Grund zu gehen. Inzwischen konzentrieren sich die Untersuchungen jedoch auf den BND.

Merkel offenbar nicht besonders gut vorbereitet

Falk Steiner berichtet aus dem Untersuchungsausschuss. Er sagte im DLF , die Kanzlerin habe nicht besonders gut vorbereitet oder sicher gewirkt, ihre Aussagen seien zum Teil von der Realität überholt gewesen. Allerdings sei das von ihr Gesagte mit dem einhergegangen, was auch der ehemalige Kanzleramtsminister Pofalla und dessen Nachfolger Altmeier im Ausschuss berichtet hätten: Man habe sich nichts zuschulde kommen lassen.

Nein, Angela Merkel sagt: Nein. Sie habe nichts mitbekommen von Unruhe beim BND 2013-15, nichts von Aufsichtsproblemen. Nein. #nsaua — Falk Steiner (@flueke) February 16, 2017

Merkels Aussage, der Chef des Kanzleramts und der Geheimdienstkoordinator seien direkt verantwortlich, trifft laut Falk Steiner nur bedingt zu. Als Kanzlerin sei sie im Endeffekt zuständig, weil sie die Ergebnisse der Ausspähungen bekomme.

"Er war verantwortlich", sagt Merkel über Pofalla. Das stimmt nur so halb. Sie war für ihn verantwortlich. Unmittelbar. #nsaua — Falk Steiner (@flueke) February 16, 2017

Im Vorfeld hatte die Opposition von Merkel Aufklärung verlangt. Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz warf der Bundesregierung eine "Desinformationskampagne" vor und betonte, Merkels Aussage, Freunde dürfe man nicht ausspähen, sei nicht glaubwürdig. Die Linken-Abgeordnete Martina Renner warf der Regierung Augenwischerei vor.

Mit Merkels Aussage schließt der Untersuchungsausschuss heute seine Beweisaufnahme. Im Juni soll der Abschlussbericht veröffentlicht werden.

(vic/am)