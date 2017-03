Bundeskanzlerin Merkel hat die Deutschen zu einem "lebendigen Geschichtsbewusstsein" aufgefordert.

Beim Jahresempfang des Bundes der Vertriebenen in Berlin sagte sie, dies sei wichtig, um ein Gespür für aktuelle Geschehnisse zu entwickeln. Auch das Schicksal der Heimatvertriebenen müsse fest im nationalen Gedächtnis verankert sein, fügte Merkel unter Verweis auf den jährlichen Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung hinzu.



Die Kanzlerin hob zudem die Bedeutung der "Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung" hervor, In Berlin geplant sind eine Dauerausstellung und ein Dokumentationszentrum. In diesem Zusammenhang sprach sie von einer wichtigen Versöhnungsarbeit.