Mitten in Warschau steht eine Palme. Vielleicht hat Bundeskanzlerin Angela Merkel sie bei ihrem jüngsten Besuch bemerkt. Sie ist nicht weit vom Parlament und der Regierung entfernt. So manches Mal hat ihr wichtigster Widersacher an der Weichsel, Jaroslaw Kaczynski, sprichwörtlich wohl ganz oben in der Palme gesessen, wenn er gerademal wieder unflätigst über die Kanzlerin und Deutschland herzog.



Was die deutsche Regierungschefin, die den Ex-Kollegen schon so lange kennt, nie großartig aufregte: Wer einmal auf der Palme sitzt, muss irgendwann auch wieder runter.



Genau das ist derzeit zu beobachten. Denn der PiS-Parteichef ohne Ministerposten ist, was er immer war: ein ausgefuchster Stratege. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und richtig gedeutet: Die Gefahren für Polen kommen keineswegs aus Deutschland, zumal Berlins Drängen, in Polen Bürgerkriegsflüchtlinge aufzunehmen, hörbar nachgelassen hat. Die Bundesregierung hat sich früher schon für Polens üppige Finanzausstattung aus den Brüsseler Töpfen eingesetzt. Sie hat Polens Bedürfnis nach mehr Schutz vor möglichen Angriffen aus östlicher Richtung verstanden und Maßnahmen ergriffen. Was innerhalb des Berliner Kabinetts schwer genug durchzusetzen war.

Man erinnere sich an den Ausspruch von Ex-Außenminister Frank Walter Steinmeier. Mitten im Nato-Manöver auf polnischem Boden sprach der künftige Bundespräsident vom westlichen Säbelrasseln, das angesichts von immer mehr Militärübungen diesseits und jenseits der russischen Grenze zunehmend lauter zu hören sei. Es sind vor allem solche Sätze, die Kaczynski nicht vergisst, anders als Merkels Äußerungen, die jede Zuspitzung vermeidet.

Trumps Äußerungen zur Nato und der Brexit haben Polen verunsichert

Der ehrpusselige Parteichef, der seine Gefolgsleute fest im Griff hat, rief jetzt eine neue Marschroute aus. Sie lautet: mit Deutschland die EU retten, für die eigene Sicherheit sorgen. Denn Kaczynski weiß, dass er sich auf zwei bislang treue Partner vielleicht nicht mehr verlassen kann: zuerst die Briten. Denn polnische Bürger sind nach dem Brexit-Beschluss nicht mehr willkommen auf der Insel, erleben am eigene Leibe, wie es ist, als Ausländer diskriminiert zu werden. Der noch größere Verlust jedoch sind die USA. Donald Trump hätte der unverheiratete PiS-Chef alles verziehen: dessen Ausfälle gegen Mexikaner, Moslems und die Frauen. Aber nicht, dass Trump die Nato als obsolet bezeichnet. Das stürzte Polen in eine tiefe Verunsicherung, hat man doch von russischer Seite diverse Attacken erlebt, nach dem Überfall der Nazis im Westen fielen die Sowjets im Osten ein.

Der Ukrainekrieg dient Polen als Beleg dafür, dass die russische Führung unberechenbar ist und vor Angriffen auf ihre Nachbarn nicht zurückschreckt. Wovon man auch im Baltikum fest überzeugt ist. Ebenfalls auf Grund historischer Erfahrungen und wegen der fortlaufenden Propaganda-Störmanöver. Die sind in Litauen, Lettland und Estland wegen der großen russischsprachigen Minderheiten noch wirksamer als zum Beispiel derzeit in Frankreich, aber auch da beschädigen russische Gerüchte bereits den Favoriten und Kreml-Kritiker Emmanuel Macron.

Runter von der Palme



Polen wie das Baltikum mussten zwei Jahre warten, ehe die Nato auf die Ängste der Osteuropäer so reagierte, wie es ihrer Meinung nach nötig ist: Im litauischen Rukla ist der erste von vier Nato-Kampfverbänden stationiert worden. Doch dass die USA die Rolle der Schutzmacht weiter erfüllen, ist unter Trump nicht ausgemacht. Weil die allermeistern Nato-Mitglieder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ihre Verteidigungsausgaben auf die zugesagten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Estland und Polen tun das, Deutschland dagegen müsste 25 Milliarden Euro mehr ausgeben, nicht nur zehn mehr, die jetzt bis 2020 eingeplant sind.

Die Sorglosigkeit nach dem Ende des Kalten Krieges ist noch nicht überall verschwunden, die neue Gefährdungslage nicht überall erkannt. Europa muss die Verantwortung für sich selbst übernehmen, das hat man im Baltikum, in Polen verstanden. Und das hilft selbst einem Ideologen wie Kaczynski, nicht nur von der Palme wieder herunter zu steigen, sondern sogar über seinen Schatten zu springen.

Sabine Adler (Deutschlandradio / Bettina Straub )Sabine Adler, Journalistin und Buchautorin. Journalistik-Studium Universität Leipzig, danach Sender Magdeburg, radio ffn, Deutsche Welle. Seit 1997 beim Deutschlandradio, u.a. als Russland-Korrespondentin, Leiterin des Hauptstadtstudios. 2011-2012 Leiterin Presse und Kommunikation Deutscher Bundestag. Derzeit Osteuropa-Korrespondentin.