Bundeskanzlerin Merkel gibt zur Stunde im Bundestag ihre Regierungserklärung ab.

Im ersten Teil ihrer Rede blickte Merkel auf die Flüchtlingskrise zurück. Sie sagte, die vielen geflohenen Menschen hätten Deutschland in beispielloser Weise gefordert. Die Frage, wie damit umzugehen sei, habe das Land gespalten. Im Großen und Ganzen sei diese Aufgabe bewältigt worden. Darauf könne Deutschland stolz sein, betonte die Bundeskanzlerin.



Merkel thematisierte auch die gesellschaftliche Stimmung im Land und stellte fest, in der Auseinandersetzung sei der Ton rauer, die Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft seien größer geworden.



In der anschließenden Generalaussprache zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin spricht zuerst ein Vertreter oder eine Vertreterin der AfD, die die größte Oppositionsfraktion stellt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.