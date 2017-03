US-Präsident Trump hat das ursprünglich für heute geplante Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel abgesagt.

Als Grund nannte er in einem Telefongespräch mit Merkel einen an der US-Ostküste heraufziehenden Schneesturm. Die Kanzlerin erklärte, Trump habe sie unmittelbar vor ihrem Abflug angerufen. Die Begegnung ist nun auf Freitag verschoben.



Merkel hatte kurz vor ihrer geplanten USA-Reise noch die Bedeutung guter Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten betont. Die USA seien ein zentraler Partner für die Bundesrepublik und für die gesamte Europäische Union, sagte die Kanzlerin nach Gesprächen mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft in München.