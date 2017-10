In der Türkei beginnt heute der Prozess gegen die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu.

Zusammen mit 17 weiteren Angeklagten muss sie sich vor einem Gericht in Silivri bei Istanbul wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Mihr, sagte im Deutschlandfunk, bei diesen Vorwürfen handle es sich um die beiden "Standardkeulen", die die türkische Regierung auspacke, um regierungskritische Journalisten mundtot zu machen. Aufgrund der unsicheren Lage für Journalisten in der Türkei habe er entschieden, den Auftakt des Prozesses gegen Mesale Tolu nicht vor Ort zu beobachten.



Die 33-jährige Deutsche war Ende April festgenommen worden und sitzt seither im Frauengefängnis Bakirköy. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft.