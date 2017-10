Die seit mehr als fünf Monaten in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu muss in Untersuchungshaft bleiben.

Das entschied der Vorsitzende Richter in Silivri bei Istanbul. Er folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Prozess gegen Tolu begann heute Morgen. Die 33-Jährige wies alle Vorwürfe gegen sie zurück. Die Journalistin und Übersetzerin ist wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und wegen der Verbreitung von Terror-Propaganda angeklagt.



Bundesaußenminister Gabriel forderte in der "Bild"-Zeitung ein faires und schnelles Verfahren. - Die Bundesregierung wirft der Türkei vor, Tolu und weitere Deutsche wie den Reporter Denis Yücel und den Menschenrechtler Peter Steudtner aus politischen Gründen eingesperrt zu haben.