Die deutsch-französischen Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union sind auf ein geteiltes Echo gestoßen. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, die "Meseberger Erklärung" von Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron erlaube europäische Fortschritte. Bei der CSU wurden nur Macrons Zusagen in der Asylpolitik positiv aufgenommen.

Der bayerische Innenminister Herrmann begrüßte es, dass Macron sich bereit erklärt hat, in Frankreich registrierte Flüchtlinge aus Deutschland zurückzunehmen. Dies entspreche europäischem Recht, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Frankreich weise selbst viele Flüchtlinge an der Grenze zu Italien ab und praktiziere damit genau das, worüber hierzulande noch diskutiert werde.



CSU lehnt Eurozonen-Budget ab



Für neuen Zwist in der Großen Koalition könnten dagegen die Ideen Merkels und Macrons zu der künftigen Politik in der Euro-Zone sorgen. Die CSU ist insbesondere über den Plan verärgert, ab 2021 ein gemeinsames Eurozonen-Budget zu schaffen, und fordert eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte vor einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz in Linz, man könne jetzt nicht zusätzliche Schattenhaushalte auf den Weg bringen. Der CSU-Politiker warnte Merkel davor, die europäische Finanz- und Asylpolitik zu vermischen. Es könne nicht sein, dass andere europäische Länder mit finanziellen Zusagen zu einer Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage gebracht werden sollten.



Macron hatte gestern in Meseberg erläutert, mit dem gemeinsamen Budget sollten die Unterschiede zwischen den Volkswirtschaften der Euro-Zone verringert werden.



Juncker hält Merkels und Macrons Ideen für konsensfähig



EU-Kommissionspräsident Juncker nannte die "Meseberger Erklärung" in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters "sehr ausbalanciert". Merkel und Macron hätten in vielen Bereichen Ideen der Kommission übernommen. Er glaube, dass sie in der EU konsensfähig seien.



Merkel äußerte sich in Meseberg "selbstverständlich optimistisch", dass sie auch in der Großen Koalition eine Mehrheit dafür bekommen werde.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.