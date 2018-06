EU-Kommissionspräsident Juncker hat die deutsch-französischen Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union begrüßt.

Juncker sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die "Meseberger Erklärung" erlaube europäische Fortschritte. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron hätten in vielen Bereichen die Ideen der Kommission übernommen. Er glaube, so Juncker, dass der Inhalt der Erklärung konsensfähig sei.



Merkel und Macron hatten sich nach ihren Beratungen auf Schloss Meseberg in Brandenburg entschlossen gezeigt, europäische Lösungen auf die Herausforderungen der Gegenwart zu finden - auch und gerade in der Flüchtlingspolitik. Ebenfalls festgeschrieben wird Macrons Vorschlag eines Budgets für die Euro-Zone. Die CSU-Spitze ist deswegen laut "Bild"-Zeitung ungehalten und verlangt, dass der Koalitionsausschuss einberufen wird.

