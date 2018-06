Deutschland und Frankreich zeigen sich entschlossen, europäische Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart zu finden. Das ist einer der Kernpunkte der "Meseberger Erklärung", die Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron bei ihrem Treffen auf dem gleichnamigen Schloss verabschiedet haben.

So heißt es etwa, gerade in der Flüchtlingsfrage führten einseitige und unkoordinierte Handlungen zu einer Spaltung Europas. Merkel und Macron streben Vereinbarungen zwischen den Mitgliedsstaaten an, um zum Beispiel registrierte Flüchtlinge davon abzubringen, in andere Länder der EU einzureisen. Das ist auch einer der Hauptstreitpunkte in der deutschen Asyldebatte zwischen CDU und CSU.



Auch Macrons Vorschläge für eine Reform der Eurozone haben die "Meseberger Erklärung" geprägt. So heißt es etwa, dass Deutschland und Frankreich einen Haushalt für die Eurozone vorschlagen, der vor allem für Investitionen gedacht ist.



Aufgestellt werden soll der Haushalt ab 2021. Merkel führte aus, es gehe um eine Summe im unteren zweistelligen Milliardenbereich. Macron fügte hinzu, dass der bisherige Euro-Rettungsschirm ESM zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden solle. Dabei gehe es um eine bessere Vorbeugung gegen Krisen.



Die "Meseberger Erklärung" soll als Basis für die weiteren Verhandlungen beim EU-Gipfel Ende Juni dienen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.