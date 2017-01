Messe Bau Hendricks für bundesweit einheitliche Bauregeln

Die Baustelle eines Wohnungsneubaus.(Archivbild). (picture alliance / dpa / Daniel Naupold)

Die Baubranche und die zuständige Bundesministerin Hendricks setzen sich dafür ein, das Baurecht in den 16 Ländern zu vereinheitlichen.

Hendricks sagte anlässlich der Eröffnung der Messe Bau in München, sie sehe eine Chance, dass die Länder sich auf eine Musterbauordnung einigten. Dies sei vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen. Die SPD-Politikerin räumte allerdings ein, dass sie die Länder nicht dazu zwingen könne, ihre föderalen Zuständigkeiten aufzugeben. - Derzeit gelten in Deutschland 16 Landesbauordnungen, sodass in jedem Bundesland unterschiedliche Regeln eingehalten werden müssen.