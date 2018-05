Bundesinnenminister Seehofer hat sich bestürzt über den Messerangriff in einem Zug in Flensburg geäußert.

Gewalt dürfe nie geduldet werden, sei sie gegen die Bevölkerung oder gegen Polizisten gerichtet, erklärte der CSU-Politiker. Es sei ihm ein wichtiges Anliegen, für Sicherheit in Deutschland zu sorgen. Zugleich betonte Seehofer, die Hintergründe der Tat seien unklar. Den Behörden in Schleswig-Holstein bot er jede gewünschte Hilfe an.



Gestern hatte es nach Angaben der Bundespolizei in einem Intercity-Zug in Flensburg einen Angriff mit einem Messer gegeben. Demnach wurden zwei Menschen verletzt, darunter eine Polizistin, die den mutmaßlichen Täter erschossen habe.

