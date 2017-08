In zwei europäischen Hauptstädten ist es erneut zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen, bei denen die Ermittler einen Terrorverdacht prüfen. In Brüssel und in London hat es Messerattacken auf Soldaten und Polizisten gegeben. Einer der Angreifer starb, es gab mehrere Verletzte.

In Brüssel ist der nach einem Messerangriff auf Soldaten niedergeschossene Mann gestorben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, man ermittele wegen Terrorverdachts. Der Mann habe vor seiner Tat "Allahu Akbar" gerufen, sei bisher aber nicht wegen terroristischer Aktivitäten bekannt gewesen. Belgischen Medien zufolge soll es sich um einen 30-Jährigen aus Somalia handeln. Zwei weitere Soldaten wurden bei dem Angriff verletzt.

Ministerpräsident Michel schrieb auf Twitter, die Sicherheitskräfte blieben in Alarmbereitschaft. Man beobachte die Situation genau.

Tout notre soutien à nos militaires. Nos services de sécurité restent attentifs. Nous suivons la situation de près avec @crisiscenterBe — Charles Michel (@CharlesMichel) August 25, 2017

Auch das belgische Krisenzentrum wurde eingeschaltet und meldete sich kurze Zeit später zu Wort. Die Einsatzkräfte hätten den Angreifer "neutralisiert", die Situation sei unter Kontrolle.

Incident in #Brussel. Militairen hebben individu geneutraliseerd. Situatie onder controle. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) August 25, 2017

Auch Messerangriff in London

In London hat die Polizei am späten Abend einen Mann mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Zwei Beamte seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard. Das Messer sei ihnen vorher im parkenden Auto des Mannes aufgefallen. Zunächst wurde wegen Angriffs auf Polizeibeamte und schwerer Körperverletzung ermittelt, inzwischen sind aber auch Sonderermittler für Terrorismus in den Fall eingebunden.

Counter Terrorism detectives now investigating incident which took place near Buckingham Palace on Friday evening https://t.co/6DxfbJc10i — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 26, 2017

Bei dem Festgenommenen handele es sich um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

In Großbritannien waren in den vergangenen Monaten wiederholt islamistisch-motivierte Anschläge verübt worden.

