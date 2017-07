Messerattacke in Hamburg

Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt hat die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht.

Ein Polizeisprecher sagte, der mutmaßliche Angreifer, ein 26jähriger Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, habe in einer Unterkunft im Stadtteil Langenhorn gelebt. Details zu den Ermittlungen will Innensenator Grote am Mittag bekanntgeben.



Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz bezeichnete die Messerattacke mit einem Toten und sechs Verletzten als "bösartigen Anschlag". Bei dem Täter handele es sich offenbar um einen abgelehnten Asylbewerber, der wegen fehlender Papiere nicht abgeschoben werden konnte. Die Deutsche Presse-Agentur und "Spiegel Online" berichten, es gebe Hinweise auf salafistische Bezüge, aber auch Anhaltspunkte für persönliche Probleme des Mannes wie Drogenkonsum.