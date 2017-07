Nach der Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt sind die Motive des Angreifers weiter unklar.

Die Polizei durchsuchte eine Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Langenhorn, in der der mutmaßliche Angreifer lebte. Details zu den Ermittlungen will Innensenator Grote am Mittag bekanntgeben. Der Verdächtige wurde nach Behördenangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren, hatte Schutz in Deutschland gesucht und war ausreisepflichtig. Wegen fehlender Papiere konnte der abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden.



Unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet der "Tagesspiegel", der Verdächtige sei den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gehen die Sicherheitsbehörden Hinweisen auf salafistische Bezüge nach.