Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz hat nach der Messerattacke in einem Supermarkt mit einem Toten und sechs Verletzten von einem "bösartigen Anschlag" gesprochen. Den Opfern und Angehörigen drückte er sein Mitgefühl aus.

Der SPD-Politiker betonte, es mache ihn wütend, dass der Täter offenbar Schutz in Deutschland beansprucht und dann seinen Hass gegen Menschen hierzulande gerichtet habe. Offensichtlich sollte der Mann abgeschoben werden. Dies sei aber nicht möglich gewesen, weil er keine Papiere hatte. Unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet der "Tagesspiegel", der Verdächtige sei den deutschen Behörden als Islamist bekannt. Die Deutsche Presse-Agentur und "Spiegel Online" berichten, es gebe Hinweise auf salafistische Bezüge, aber auch Anhaltspunkte für persönliche Probleme des Mannes wie Drogenkonsum. Der 26-Jährige lebte zuletzt in einem Flüchtlingsheim in der Hansestadt.



Der Mann war am Freitagnachmittag in einer belebten Einkaufsstraße im Stadtteil Barmbek in einen Supermarkt gekommen und hatte mit einem Küchenmesser wahllos auf Kunden eingestochen. Anschließend flüchtete er, wurde aber von Passanten verfolgt und schließlich überwältigt.



Innensenator Grote und Vertreter der Polizei wollen heute um 12.00 Uhr über den Stand der Ermittlungen informieren.