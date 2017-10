Messerattacken in München

Die Messerangriffe auf Passanten in München haben nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei keinen terroristischen Hintergrund.

Man gehe eher von einer psychischen Störung bei dem Täter aus, teilte Polizeipräsident Andrä auf einer Pressekonferenz in München mit. Der Mann sei am Mittag festgenommen worden, er habe sich aber noch nicht zu seinem Motiv geäußert. Wie Andrä weiter sagte, stach der Täter wahllos auf Passanten ein. Acht Personen seien leicht verletzt worden. Bei dem Festgenommen handele es sich um einen 33-jährigen Deutschen, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten sei.