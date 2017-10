Forderungen der IG Metall nach Arbeitszeitverkürzungen hat der Präsident von Gesamtmetall, Dulger, als völlig weltfremd bezeichnet.

Überschlägig fehlten 200.000 Fachkräfte, wenn man Beschäftigten das Recht einräume, die wöchentliche Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden zu verringern, warnte Dulger im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bereits jetzt müssten 20 Prozent der Betriebe in der Metallbranche aufgrund des Fachkräftemangels Einschränkungen in der Produktion hinnehmen. Es gebe zwar 71.000 neue Ausbildungsverträge, doch seien 7.000 der angebotenen Stellen noch unbesetzt. Die IG Metall will kommende Woche endgültig beschließen, mit welchen Forderungen sie neben der nach sechs Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen gehen will.