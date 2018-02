Zum Auftakt der sechsten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber zuversichtlich geäußert.

Die Verhandlungsführer erklärten in Stuttgart, jede Seite habe der anderen ihren Einigungswillen signalisiert. Eine Eskalation der Warnstreiks solle vermieden werden, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Zitzelsberger. Der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Wolf, betonte, man sei zu Zugeständnissen bereit. Ein zentraler Streitpunkt in dem Tarifkonflikt ist die Forderung der Gewerkschaft, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden reduzieren können. In der vergangenen Woche hatte die IG Metall bundesweit mit ganztägigen Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöht.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.