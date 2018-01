Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall ganztägige Warnstreiks eingeläutet.

Bereits mit Beginn der Nachtschicht gegen 22 Uhr heute Abend sollen Beschäftigte in Betrieben in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Ein Sprecher erklärte, die Arbeitgeber hätten sich am Verhandlungstisch nicht ausreichend bewegt, jetzt bewege die IG Metall sie mit ganztägigen Warnstreiks.



Die Tarifverhandlungen waren am Samstag im Pilotbezirk Baden-Württemberg abgebrochen worden. Die Gewerkschaft fordert für die knapp 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche sechs Prozent mehr Geld und die Möglichkeit, die

wöchentliche Arbeitszeit befristet auf 28 Stunden zu reduzieren, in bestimmten Fällen mit Lohnausgleich.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.