Die Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt hat den in Baden-Württemberg erzielten Tarifabschluss übernommen.

Arbeitgeber und IG Metall einigten sich in der vierten Verhandlungsrunde. Damit bekommen die rund 10.000 Beschäftigten in Sachsen-Anhalt 4,3 Prozent mehr Geld und die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit befristet zu reduzieren. Die Arbeitgeber sprachen von einer teuren Lösung, die viele mittelständische Betriebe in dem ostdeutschen Bundesland überfordern könne. Positiv sei aber die lange Laufzeit des Tarifvertrags bis März 2020.



Auch der Bezirk Küste hat den Pilotabschluss aus Baden-Württemberg bereits übernommen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.