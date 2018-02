In der Metall- und Elektroindustrie sind die Warnstreiks fortgesetzt worden. Unter anderem in den Ford-Werken in Köln begannen die Arbeitsniederlegungen mit Beginn der Nachtschicht. Allein in Nordrhein-Westfalen soll es heute in 22 Betrieben Ausstände geben.

Gestern hatten sich nach Angaben der IG Metall rund 68.000 Mitarbeiter an den Warnstreiks beteiligt. Mehrere regionale Arbeitgeber reichten bei Gerichten Klage ein, weil sie die 24-stündige Arbeitsniederlegung für rechtswidrig halten. Die IG Metall erzielte nach eigenen Angaben bereits einen juristischen Erfolg. Das Arbeitsgericht in Krefeld wies demnach den Antrag eines Zulieferers auf einstweilige Verfügung ab. Die Forderungen der Gewerkschaft seien rechtmäßig und die Arbeitskampfmaßnahmen verhältnismäßig, entschieden die Richter.

