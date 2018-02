Von der Fortsetzung der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie ist heute vor allem die Autoindustrie betroffen.

Nach Gewerkschaftsangaben ruht in den Kölner Ford-Werken die Produktion. Notdienste gebe es lediglich an sicherheitsrelevanten Stellen, hieß es. In Bayern und Baden-Württemberg stehen Autozulieferer im Fokus der IG Metall. In Hessen sind unter anderem Mitarbeiter bei Bombardier, Rheinmetall und Volkswagen zu Warnstreiks aufgerufen. Morgen soll es die Autobauer BMW, Audi, Daimler und Porsche treffen.



Arbeitnehmer und Arbeitgeber hatten am vergangenen Wochenende die Tarifverhandlungen nach der fünften Runde abgebrochen. Es wird erwartet, dass die Gespräche bald wieder aufgenommen werden.

