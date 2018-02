Der Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg wird im Wesentlichen auch für Berlin und Brandenburg gelten.

Darauf einigten sich Arbeitgeber und IG Metall in Berlin, wie der Verband der Metall- und Elektroindustrie mitteilte. Demnach steigen die Löhne und Gehälter zum 1. April um 4,3 Prozent, und für die Monate Januar bis März gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro. In einer zweiten Stufe werden von 2019 an ein jährliches tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens und ein Festbetrag von 400 Euro gezahlt. Arbeitnehmer können nach der Einigung ab 2019 ihre Wochenarbeitszeit befristet auf bis zu 28 Stunden reduzieren. Voraussetzung ist laut Verband jedoch, dass die Betriebe es sich wirtschaftlich leisten können.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.