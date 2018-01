Ungeachtet der schwierigen Gespräche im Tarifstreit der Metallindustrie streben Arbeitgeber und Gewerkschaften eine Einigung bis spätestens Anfang des kommenden Monats an.

Dies sagten Verhandlungsteilnehmer beider Seiten der Nachrichtenagentur Reuters. Ein erster Anlauf für einen Abschluss solle bereits in der nächsten Runde am 24. Januar unternommen werden, hieß es. Bis dahin werde eine Expertengruppe Lösungswege beim besonders umstrittenen Thema Arbeitszeit erarbeiten.



Gestern war auch die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die IG Metall rief für heute zu weiteren Warnstreiks auf. Schwerpunkt sind die bayerischen Autohersteller BMW und Audi. Bei Audi in Ingolstadt trat bereits die Spätschicht um Mitternacht in den Warnstreik.

