Die Social-Media-Kampagne #MeToo hat auch Afrika erreicht.

Das ist bemerkenswert, weil sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen in vielen afrikanischen Ländern zum Alltag gehören. Sie an die Öffentlichkeit zu bringen, ist in der Regel tabu. Die Westafrika-Korrespondentin der Nachrichtenagentur Reuters berichtet aber, dass sich trotzdem auch in Ghana, Senegal oder Nigeria Frauen an der Kampagne beteiligen und die Übergriffe gegen sie im Netz posten.



Manche sagen, das habe sie total erleichtert. Sie hätten zum ersten Mal über ihre Erlebnisse reden können. Andere bekamen die Ablehnung selbst ihrer eigenen Familien zu spüren. Manche zogen ihren Post auch wieder zurück. In Westafrika gilt es als Schande für die ganze Familie, wenn eine Frau vergewaltigt wird. Die Frau selbst gilt als nicht mehr heiratsfähig. Eine Nigerianerin sagte Reuters, sexuelle Gewalt gegen Frauen sei in ihrem Land fast schon ein Recht für Männer. Sie selbst schrieb auf Twitter, dass zum Beispiel Krankenschwestern im Grunde täglich sexuellen Übergriffen ausgesetzt seien - das wisse sie aus eigener Erfahrung.



In Nigeria und den meisten anderen westafrikanischen Ländern sind die meisten Einwohner Muslime. Von Frauen wird erwartet, dass sie unberührt in die Ehe gehen. Für Übergriffe werden meist die Frauen selbst verantwortlich gemacht. Laut einer Weltbank-Studie von 2016 sagt jede zweite afrikanische Frau, dass sie häusliche Gewalt akzeptiert und jede Dritte berichtet von sexuellem Missbrauch.



Die Präsidentin der senegalesischen Aktivistengruppe Touche pas ma soeur - auf Deutsch: "Fass meine Schwester nicht an!" glaubt, dass die sozialen Medien daran etwas ändern könnten. Sie wünscht sich eine eigene #MeToo-Kampagne für den Senegal.