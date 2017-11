Viele Frauen, die anonym über sexuelle Belästigung im EU-Parlament berichtet haben, vertrauen laut der Grünen-Politikerin Reintke nicht richtig den Strukturen innerhalb des Parlaments. Deshalb unterstützt die deutsche Europaabgeordnete die Forderung, dass unabhängige Experten die Vorwürfe untersuchen sollen.

Reintke sagte im Deutschlandfunk, man wolle ein System schaffen, in dem Frauen, die sich belästigt fühlten, nicht nur an die Presse gehen. Die Frauen müssten sich befähigt fühlen, innerhalb des Parlaments, aber auch gegenüber der Polizei auszusagen. Man wolle konkrete Schritte vorschlagen, damit es nicht länger um Spekulationen und Gerüchte gehe. Laut Reintke muss außerdem darüber gesprochen werden, wie sich die Kultur in Machtstrukturen verändern lasse.



Im Zuge des Skandals um den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein hatte es auch Medienberichte über sexuellen Missbrauch im Europaparlament gegeben. Bei dem bereits existierenden internen Beschwerdegremium, das für Belästigungen aller Art zuständig ist, hatten sich nach Aussage Reintkes jedoch keine Opfer von sexueller Belästigung gemeldet. Ende Oktober sprach sich dann eine Mehrheit der Abgeordneten für eine Arbeitsgruppe mit unabhängigen Sachverständigen aus.