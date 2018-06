Vor dem Hintergrund der #MeToo-Debatte hat der Deutsche Bühnenverein einen Verhaltenskodex verabschiedet, der sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch verhindern soll.

Das teilte der Bühnenverein nach seiner Jahreshauptversammlung in Lübeck mit. Es handele sich nicht um einen Katalog, der menschliches Verhalten bis in den letzten Winkel hinein diktiere und ausleuchte, sagte Bühnenvereinspräsident Khuon. Aber der Kodex solle die Theater und Orchester bestärken, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder auszuhandeln, wie man miteinander umgehe und arbeite. Die Mitgliedstheater und -orchester sollen den Kodex demnach individuell weiterentwickeln. An dem zweitägigen Treffen hatten rund 300 Verwaltungsdirektoren, Intendanten, Kulturpolitiker und weitere Gäste teilgenommen.

