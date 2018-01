Der Regisseur Dieter Wedel hat Aussagen von mehreren Schauspielerinnen widersprochen, die ihm gewalttätige und sexuelle Übergriffe vorwerfen.

Nach Angaben seines Anwalts versicherte er in einer eidesstattlichen Erklärung, dass er zu keinem Zeitpunkt diesen oder anderen Frauen in irgendeiner Form Gewalt angetan habe. Wedel sei mit den veröffentlichten Verdächtigungen einem massiven öffentlichen Pranger ausgesetzt. Er werde sich juristisch zur Wehr setzen, betonte der Anwalt. In einem Artikel des "Zeit"-Magazins erheben teils namentlich genannte Schauspielerinnen schwere Anschuldigungen gegen den 75-Jährigen. Es geht um schwere Demütigungen bis hin zum erzwungenen Sex.

