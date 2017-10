In der Debatte über Sexismus in der Gesellschaft fordert Familienministerin Barley härtere Gesetze.

Was körperliche Übergriffe angehe wie etwa die Hand auf das Knie legen, sollte man "juristisch schärfer werden", sagte Barley der Funke Mediengruppe. Sexismus sei Alltag, in der einen Branche mehr als in der anderen. Deshalb sei die Debatte, die durch den Twitter-Hashtag "#MeToo" ausgelöst worden sei, immens wichtig. Die SPD-Politikerin betonte, bei Sexismus gehe es nicht um Flirten, sondern immer um Macht. Daher müsse sich das - Zitat - Machtgefälle zwischen den Geschlechtern in Deutschland ändern.



Damit sich eine gönnerhafte, anmaßende, abwertende und übergriffige Einstellung vieler Männer ändere, müsse man bei wichtigen Themen vorankommen. Als Beispiel nannte Barley die Lohngerechtigkeit sowie den Anteil von Frauen in Parlamenten und Führungspositionen.