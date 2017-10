Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger hält härtere Gesetze gegen Sexismus nicht für notwendig.

Die frühere Bundesjustizministerin sagte im Deutschlandfunk, Debatten in der Gesellschaft könnten nicht immer zuerst mit dem Strafrecht beantwortet werden. Das berge die Gefahr, dass die Verantwortung an Politik und Justiz abgeschoben würde.



Hintergrund der Debatte sind die Vorwürfe gegen den Hollywoodproduzenten Weinstein. Vor allem in Online-Netzwerken meldeten sich nach Bekanntwerden viele Frauen zu Wort, die unter dem Schlagwort #MeToo von sexuellen Belästigungen und Sexismus berichteten.