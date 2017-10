Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger hält härtere Gesetze gegen Sexismus nicht für notwendig.

Die frühere Bundesjustizministerin sagte im Deutschlandfunk, Debatten in der Gesellschaft könnten nicht immer zuerst mit dem Strafrecht beantwortet werden. Das berge die Gefahr, dass die Verantwortung an Politik und Justiz abgeschoben würde. Leutheusser-Schnarrenberger verwies zudem auf den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Grapschen oder ein Griff an den Busen seien bereits verboten.



Hintergrund der Debatte sind die Belästigungsvorwürfe gegen den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein. Vor allem in Online-Netzwerken meldeten sich daraufhin viele Frauen zu Wort, die unter dem Schlagwort #MeToo von sexuellen Belästigungen und Sexismus berichteten.



Leutheusser-Schnarrenberger begrüßte, dass Unternehmen wie Siemens sich einen klaren Kodex gegeben hätten. Das habe zu einer anderen Kultur am Arbeitsplatz geführt und sollte aus Sicht der FDP-Politikerin von weiteren Unternehmen übernommen werden.



Bundesfamilienministerin Barley hatte im Zuge der Debatte härtere Maßnahmen gefordert. "Was körperliche Übergriffe angeht, wie Hand aufs Knie legen, sollten wir juristisch schärfer werden", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Auch im Europäischen Parlament soll es Fälle sexueller Belästigung gegeben haben. Parlamentspräsident Tajani sprach in Straßburg von schockierenden Anschuldigungen und erklärte, das Präsidium werde sich damit befassen. Mehrere Medien, darunter die britische Zeitung "The Sunday Times", hatten schwere Vorwürfe von Mitarbeiterinnen des Parlaments öffentlich gemacht.