Der Männerrechts-Verein MANNdat hat sich dagegen ausgesprochen, Männer durch die aktuelle #MeToo-Debatte über Sexismus unter Generalverdacht zu stellen.

Das Vorstandsmitglied Enderle sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), gerade in den sozialen Medien werde sehr undifferenziert berichtet. Er beklagte, dass nicht zwischen denjenigen unterschieden werde, die sich tatsächlich etwas zuschulden hätten kommen lassen, und den übrigen Männern. Auch zweifelte Enderle die Gesamtzahl der Fälle an. Wenn es um ein Thema lange ruhig sei und mit einem Schlag ein riesiger Aufruhr entstehe, dann sei das von der Dimension her fragwürdig.



Der Männerrechtler warnte davor, in Debatten über sexuelle Gewalt Trittbrettfahrer zuzulassen, das schade auch der Glaubwürdigkeit der tatsächlichen Opfer. Mit Blick auf #MeToo empfahl er, erstmal durchzuatmen, die Fälle, die tatsächlich vorlägen, zur Anzeige zu bringen, diese juristisch aufzuarbeiten und die Opfer auch therapeutisch zu begleiten.