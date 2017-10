Bundesfamilienministerin Barley und SPD-Fraktionschefin Nahles haben sich in die Debatte über Sexismus in der Gesellschaft eingeschaltet.

Eine typische Erfahrung sei, dass Frauen nicht ernst genommen würden, erklärte Nahles in der Zeitung "Bild am Sonntag". Selbst bei erfolgreichen Frauen werde oft noch die Qualifikation angezweifelt, bei Männern gebe es das nicht.



Nahles Parteikollegin Barley forderte härtere Gesetze. Was körperliche Übergriffe angehe wie etwa die Hand auf das Knie legen, sollte man "juristisch schärfer werden", sagte Barley der Funke Mediengruppe. Sexismus sei in einigen Branchen Alltag. Es gehe immer um Macht. Deshalb sei die Debatte, die durch den Twitter-Hashtag "#MeToo" ausgelöst worden sei, immens wichtig.