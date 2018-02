Nach der Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel sieht der türkische Außenminister Cavusoglu die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin auf einem guten Weg.

Es herrsche auch dank des Dialogs mit seinem deutschen Kollegen Gabriel ein positiveres Klima, sagte Cavusoglu am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Nun müsse man die gegenseitigen Vorurteile abbauen. Cavusoglu wies Spekulationen zurück, für die Freilassung Yücels habe es einen Deal gegeben. Yücel sei nicht so wichtig, dass man irgendwelche Angebote für ihn machen müsste.



Zuvor hatte Ministerpräsident Yildirim der Deutschen Presse-Agentur gesagt, die Türkei wünsche sich von Deutschland die Beteiligung am Bau eines geplanten neuen Kampfpanzers. Von einer solchen Zusammenarbeit würden beide Seiten profitieren, da die deutschen Unternehmen die Maschinenteile liefern würden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.