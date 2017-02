Mexikanische Regierung Landsleute in den USA sollen Vorsichtsmaßnahmen treffen

Grenze zwischen Mexiko und USA. (picture alliance / dpa / Jerzy Dabrowski)

Die Regierung Mexikos hat ihre Staatsbürger in den USA wegen der restriktiven Einwanderungspolitik unter Präsident Trump zu Vorsicht aufgerufen.

Mexikaner in den Vereinigten Staaten müssten sich auf die neue Realität mit strengeren Kontrollen einstellen, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Die Landsleute sollten deshalb Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und Kontakt mit dem nächsten Konsulat halten. Das mexikanische Ministerium verwies auf den Fall einer 35-jährigen Frau, die ohne gültige Papiere im US-Bundesstaat Arizona lebte und nach einer Behördenkontrolle umgehend abgeschoben wurde. Ihre zwei Kinder wurden in den USA geboren und besitzen damit die Staatsbürgerschaft.