Im Süden Mexikos sind durch den Absturz eines Militärhubschraubers 13 Menschen ums Leben gekommen.

Sie hatten am Boden auf die Ankunft von Innenminister Navarrete Prida gewartet, der sich an Bord des Helikopters befand und das Unglück überlebte. In der Nacht hatte es im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca ein Erdbeben gegeben. Der Minister wollte sich aus der Luft ein Bild der Lage machen. Nach derzeitigem Stand wurden nur Häuser beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.