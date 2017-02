Mexiko Außenminister Videgaray will Beziehungen zu Deuschland ausbauen

Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray. (dpa / picture alliance / Jorge Nunez)

Angesichts der angespannten Beziehungen zu den USA will Mexiko das Verhältnis zu Deutschland verbessern.

Außenminister Videgaray sagte der Zeitung "Die Welt", er sei an einem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen interessiert. Man brauche dringend ein moderneres Handelsabkommen mit Deutschland und Euroa. Videgaray warnte die US-Regierung vor einer Auflösung des Nafta-Vertrags. Er betonte, durch die Freihandelszone seien in den USA mehr als sechs Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Mit Blick auf den geplanten Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze sagte der Minister, der Zuwandererstrom habe sich längst umgekehrt. Immer mehr Mexikaner kehrten aus den USA zurück, weil sie im eigenen Land eine Zukunft sähen.