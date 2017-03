In Mexiko ist schon wieder ein Journalist ermordet worden.

Wie die Staatsanwaltschaft in Acapulco mitteilte, erschossen Unbekannte den Reporter der Zeitung "La Voz de la Tierra Caliente" in einer Ortschaft im Bundesstaat Guerrero auf offener Straße. Der Journalist hatte über Morddrohungen berichtet. Nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" ist Mexiko eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. In den vergangenen sechs Jahren wurden fast 100 Journalisten ermordet.