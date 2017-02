Mexiko "Menschliche Mauer" als Protest gegen Trumps Pläne

Die Grenze zwischen Mexiko und den USA (dpa-bildfunk / Will Seberger)

In Mexiko hat es erneut Proteste gegen die geplante amerikanische Grenzmauer gegeben.

Tausende Demonstranten bildeten in der Grenzstadt Ciudad Juárez eine Menschenkette. Neben Politikern beteiligten sich insbesondere Schüler und Studenten. Viele Teilnehmer hielten Blumen in den Händen.



US-Präsident Trump hat den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet, um die illegale Einwanderung zu stoppen. Die Kosten dafür will er der mexikanischen Regierung aufbürden. Mexiko lehnt das ab.